Рязанцы жалуются на кожную сыпь после купания в Борковских карьерах

О местах, где купаться нельзя, органы санэпиднадзора и МЧС обычно предупреждают заранее Фото: Владимир ФРОЛОВ

Житель микрорайона Канищево пожаловался в интернет-паблике микрорайона, что после купания в Борковском карьере (каком именно, не уточнялось) у него появилась сыпь во всю спину. По его словам, медики в кожно-венерологическом диспансере говорят, что то же самое бывает у многих купавшихся.

При обсуждении записи одни рязанцы высказывали предположение, что в карьер что-то выбросили и вообще «там одна зараза», а другие – что «это не выброс, а вброс».

Между тем управление Роспотребнадзора по Рязанской области отчиталось, что санитарные врачи проводили проверку всех трех Борковских карьеров с 14 по 21 июля, и тогда качество проб воды и песка соответствовало всем нормам.