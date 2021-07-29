Врач объяснил, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рязанцам объяснили, нужно ли вакцинироваться, если переболел коронавирусом. По словам врача-пульмонолога больницы №10 города Рязани Андрея Филичкина, прививку нужно делать через шесть месяцев после перенесенного заболевания ковидом.

— Уровень антител при этом не является определяющим для проведения вакцинации, — подчеркнул специалист. — Сейчас многие тестируются на антитела к коронавирусу. Кто-то хочет знать, не переболел ли бессимптомно, но необходимости часто сдавать такого рода анализ нет. Это не является критериям для проведения вакцинации.

Как отметил врач, долгое время проработавший в красной зоне, при вакцинации уровень антител начинает увеличиваться через 42 дня после первой прививки и нарастает в течение шести месяцев. Затем этот уровень постепенно снижается.

— Сейчас вакцинация проходит в экстренном режиме. В этом случае ревакцинация проводится через шесть месяцев. Когда уровень коллективного иммунитета достигнет 60% и более, вакцинация станет плановой, а ревакцинироваться можно будет раз в год, — подчеркнул Филичкин.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, как в Рязани работают ковидные бригады врачей. Работа участковых терапевтов выстроена четко – от подготовки до приезда домой к пациенту (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!