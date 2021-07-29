Врач объяснил, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Рязанцам объяснили, нужно ли вакцинироваться, если переболел коронавирусом. По словам врача-пульмонолога больницы №10 города Рязани Андрея Филичкина, прививку нужно делать через шесть месяцев после перенесенного заболевания ковидом.
— Уровень антител при этом не является определяющим для проведения вакцинации, — подчеркнул специалист. — Сейчас многие тестируются на антитела к коронавирусу. Кто-то хочет знать, не переболел ли бессимптомно, но необходимости часто сдавать такого рода анализ нет. Это не является критериям для проведения вакцинации.
Как отметил врач, долгое время проработавший в красной зоне, при вакцинации уровень антител начинает увеличиваться через 42 дня после первой прививки и нарастает в течение шести месяцев. Затем этот уровень постепенно снижается.
— Сейчас вакцинация проходит в экстренном режиме. В этом случае ревакцинация проводится через шесть месяцев. Когда уровень коллективного иммунитета достигнет 60% и более, вакцинация станет плановой, а ревакцинироваться можно будет раз в год, — подчеркнул Филичкин.
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