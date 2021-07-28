В Рязанской области догазифицируют домовладения

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оперативно подготовиться к вхождению в программу догазификации. Первый этап газификации планируют провести до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации.

Для отдельных социальных групп власти хотят стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для подключения к газу. Речь идет о ветеранах, пенсионерах (отдельных категориях), многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами. Минимальный набор включает счетчик, газоанализатор, котел, плиту, общей стоимостью 40-45 тысяч рублей.

— Рязанская область должна оперативно и качественно подготовиться к вхождению в проект социальной газификации, которая очень важна для рязанцев, — подчеркнул Любимов. — Потребности региона по количеству домовладений, а также сколько граждан имеют право на компенсацию, сколько нуждаются в поддержке при приобретении минимального набора оборудования, должны быть определены в кратчайшие сроки.

Известно, что с 1 августа единый оператор начнет формировать списки, а курировать проект будет зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.

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