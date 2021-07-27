Недалеко от вокзала «Рязань-2» обнаружили труп. Фото: 7новостей.

Утром 27 июля недалеко от железнодорожного вокзала «Рязань-2» обнаружили труп человека.

Такую информацию со ссылкой на очевидца опубликовал портал «7новостей». Судя по некачественной фотографии, труп лежал у ограждения на улице Вокзальной, за территорией вокзала.

Отметим, что сквер у вокзала «Рязань-2» - излюбленное место для сбора асоциальных элементов.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Подробности уточняются, в том числе официальная информация.

В начале июля недалеко от вокзала «Рязань-2» на улице Вокзальной местные жители обнаружили труп молодого человека. Мужчина не проживал в указанном доме и находился в гостях (читать подробнее).

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