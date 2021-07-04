Во дворе на улице Вокзальной обнаружили труп мужчины

Днем 4 июля во дворе дома №99 по улице Вокзальной местные жители обнаружили труп молодого человека. Мужчина не проживал в указанном доме и находился в гостях.

В настоящее время следователи Железнодорожного МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти, ва также все обстоятельства случившегося.

По результатам проверку будет принято соответствующее процессуальное решение.

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