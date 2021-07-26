СК раскрыл подробности гибели девушки в районе Луковского леса

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели 20-летней девушки в поселке Борки. Напомним, ее тело обнаружили в автомобиле в ночь на 23 июня.

Пока что следователям удалось выяснить, что изначально в салоне находилось пять человек. Компания устроила ночные «покатушки» и в какой-то момент застряла на бездорожье.

«Трое пассажиров вышли из транспортного средства, чтобы помочь машине пересечь водное препятствие, однако их усилия не увенчались успехом», - сообщили в СК СКР по Рязанской области.

Спустя несколько минут, заглянув в салон, молодые люди увидели водителя и пассажирку без сознания. Девушку, которая вовсе не подавала признаков жизни, приехавшим на вызов медиком спасти не удалось.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление угарным газом. В автомобиле отсутствовала надлежащая тяга, а потому, когда водитель стал активно давить на газ, пытаясь выбраться из западни, в салоне стал скапливаться СО. Критическая концентрация и стала причиной летального исхода.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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