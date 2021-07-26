Рязанский митрополит: Бывают случаи, когда человек вакцинировался и умер.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался на тему вакцинирования от коронавируса. Владыка подчеркнул, что относится к теме вакцин очень осторожно, хотя не является ни ковид-диссидентом, ни сторонником огульной вакцинации.

— Мне нравится позиция нашего президента, который сказал, что вакцинация - дело добровольное, — говорит рязанский владыка Марк в эфире радио «Логосъ-Рязань». — Когда люди начинают пугать кого-то, мол, если не вакцинируетесь, то заразите другого человека и тот может умереть... А бывают и другие случаи, когда человек вакцинировался и умер. Я не готов взять на себя ответственность за жизнь другого человека, потому что вакцина на сегодняшний день – это часть эксперимента. Бывают случаи смерти и от отсутствия вакцины, и от того, что человек вакцинировался. Поэтому требуется благоразумие и терпимость.

По словам митрополита, в обществе не должно быть разделения на вакцинированных и невакцинированных. Владыка передал рассказ одной женщины, которая сделала прививку и сказала об этом своему духовнику, а тот ее тут же исключил из телефонного списка.

— То есть, он отказался от нее. Это страшные слова, — подчеркнул Марк. — Каждый человек должен сам решать, вакцинироваться ему или нет. Нужно смотреть на состояние здоровья, говорить с врачами и разумно подходить к этому вопросу.

— Сейчас очень много высказываний, которые носят абсолютно немедицинский характер, причем с разных сторон. Иногда люди говорят о чипах, но это миф, нет никаких чипов... Или, если человек вакцинировался, то он утрачивает образ божий - это просто бред! Но есть бредовые высказывания и от официальных лиц. Например, если человек вакцинировался, то он неопасен, он не заражает коронавирусом, это тоже чушь полная.

Поэтому хотел бы призвать всех, относиться терпимее другу к другу, вакцинация есть дело добровольное, и ни в коем случае чада нашей церкви не должны разделяться по принципу отношения к вакцине.

Ранее рязанский владыка Марк выступил за то, что лучше отдать ребенка церкви, чем в безымянный приют. Митрополит высказался об абортах и согласился с патриархом Кириллом, который призвал женщин отдавать детей РПЦ (читать подробнее).

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