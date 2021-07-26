Рязанский владыка Марк: Лучше отдать ребенка церкви, чем в безымянный приют. Фото: Рязанская епархия | Анна Александрова.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поддержал патриарха Кирилл, который призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их Русской православной церкви, вместо аборта.

— Очень правильные слова. Люди, которые собираются делать аборт, они не понимают, видимо, тяжести своего поступка. Это ведь страшный грех. Это убийство человека! — сказал владыка в эфире радио «Логосъ-Рязань». — И Святейший просто говорит им: «Не убивайте своих детей. Если вам ребенок не нужен, отдайте его церкви». Потому что отдать ребенка церкви - это лучше, чем отдать в какой-нибудь безымянный приют, где ребенок будет расти сиротой. Поэтому главная забота патриарха о нашем народе, чтобы спасти человека от убийства.

Ранее патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их РПЦ вместо аборта.

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