В Рязани перекрыли перекресток Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.
23 июля в 09:30 в центре Рязани закрыли движение по перекрестку Первомайский проспект – улица Вокзальная, сообщает пресс-служба городской администрации. О причинах закрытия чиновники не сказали, отметив только, что на месте работают специалисты МП «Водоканал».
«Троллейбус №6 до завершения работ не будет ходить через вокзалы», - говорится в сообщении властей.
Накануне днем на улице Вокзальной (напротив вокзала «Рязань-1») прорвало трубу в водопроводном колодце, где когда-то была установлена водоразборная колонка. Вода залила часть дороги (читать подробнее).
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