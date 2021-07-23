В Рязани перекрыли перекресток Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

23 июля в 09:30 в центре Рязани закрыли движение по перекрестку Первомайский проспект – улица Вокзальная, сообщает пресс-служба городской администрации. О причинах закрытия чиновники не сказали, отметив только, что на месте работают специалисты МП «Водоканал».

«Троллейбус №6 до завершения работ не будет ходить через вокзалы», - говорится в сообщении властей.

Накануне днем на улице Вокзальной (напротив вокзала «Рязань-1») прорвало трубу в водопроводном колодце, где когда-то была установлена водоразборная колонка. Вода залила часть дороги (читать подробнее).

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