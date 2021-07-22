На Вокзальной прорвало трубу – заливает дорогу напротив «Рязань-1»

Участок напротив вокзала "Рязань-1" превратился в настоящее болото.

Днем 22 июля на улице Вокзальной в центре Рязани хлынула вода, которая моментально залила части дороги. По всей видимости, прорвало трубу в водопроводном колодце, где когда-то была установлена водоразборная колонка.

За несколько часов участок напротив вокзала «Рязань-1» превратился в чавкающее болото. Прохожие вынуждены перепрыгивать через грязь и бесконечные ручьи.

По состоянию на 21:30 порыв не устранили, вода все так же заливала дорогу. На месте происшествия никого из рабочих не было.

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