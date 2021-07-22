Меняет локацию? В Рязани закрывается фитнесс-центр «Графит»

С 1 августа в Рязани закрывается фитнес-центр «Графит», расположенный по адресу: проезд Шабулина, 27. Об этом сообщила администрация заведения.

«Работаем до 31 июля включительно! В связи с закрытием деятельности на данной территории. Возвращать деньги за неиспользованную часть абонементов будут с 1 августа по заранее написанному заявлению на ресепшене клуба», - говорится в сообщении.

«Фитнес-центр «Графит» - это первый и единственный в Рязани фитнес-центр с бойцовским клубом премиум-класса» - так заявлял о себе сам центр.

Ранее в Рязани официально закрылся старейший фитнес-клуб Барс Premium.

«И вот этот день настал… Но это не повод для печали. Давайте, будем вспоминать эту эпоху с радостью, и ставить перед собой новые рекорды, несмотря ни на что» (читать подробнее).

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