В Рязани официально закрылся фитнес-клуб Барс Premium

31 мая официально закрылся фитнес-клуб Барс Premium. Об этом сообщила администрация заведения.

«И вот этот день настал… Но это не повод для печали. Давайте, будем вспоминать эту эпоху с радостью, и ставить перед собой новые рекорды, несмотря ни на что», - говорится в сообщении.

О причинах закрытия не сообщается.

Как отмечается на официальной странице клуба, Bars Premium – это первый фитнес-клуб в Рязани бизнес-класса.

Ранее сообщалось, что за отказ от курения рязанцам подарят абоненты в бассейны и фитнес-центры (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!