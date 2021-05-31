За отказ от курения рязанцам подарят абоненты в бассейны и фитнес-центры

31 мая в Рязани объявили о старте акции «Лето без табачного дыма». Продлится она до 31 августа.

Начиная с 15 июня на мобильной площадке службы медицинской профилактики и в кабинетах помощи при отказе от табакокурения 18 поликлиниках Рязанской области будут тестировать всех желающих курильщиков.

С 3 по 11 августа участники пройдут повторный тест. Те из них, которые подтвердят отказ от табака, получат призы – абонементы в бассейны, фитнес-центры и ледовые площадки.

Кроме Рязани, в акции участвуют Касимов, Скопин и Сасово, а также Михайловский, Пронский, Ряжский, Рязанский, Спасский и Шиловский районы.

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