«Русская кибердеревня» из Рязанской области взяла приз Сицилийского фестиваля. Фото: birchpunk.

Видеоролик «Русская кибердеревня», который сняли в Рязанской области, получил Сицилийского веб-фестиваля (Sicily Web Fest) в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

«Друзья, хотим поделиться радостью - наш проект выиграл на фестивале Sicily Web Fest 2021 награду в категории Best Visual Effects. Нам до сих пор непонятно, почему иностранцы считают, что все это - компьютерная графика. Но все равно приятно», — отметили авторы проекта.

Известно, что в конкурсе участвовало 99 проектов из 22 стран, но «русская кибердеревня» всех опередила.

Сицилийский веб-фестиваль - это конкурс, организованный компанией Cinnamon Production. Идея фестиваля состоит в том, чтобы ценить и продвигать кинематографистов, как итальянских, так и зарубежных, у которых хватает смелости и страсти выражать свое кинематографическое искусство через интернет.

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О «Русской кибердеревне» стало известно осенью 2020 года. К настоящему моменту его посмотрели более 10,6 млн человек. Съемки проходили на одной из ферм в селе Кисьва Пронского района (читать подробнее).

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