Любовь и коптеры: видео с «кибердеревней» под Рязанью набирает сотни тысяч просмотров

В кибер-панк ролике есть отсылка к фильму «Любовь и голуби». Фото: стоп-кадр с канала birchpunk.

В сети набирает популярность вирусное видео «Русская кибердеревня», которое сняли летом на одной из ферм в селе Кисьва Пронского района. За день «программа колонизации Марса» с овцами, которых подгоняют дроны-пастухи, набрала несколько сотен тысяч просмотров.

Герой видео встретил свою любовь - доярку-робота Глашу. Фото: стоп-кадр с канала birchpunk.

В ролике, выполненном в стиле кибер-панк клип, совмещаются привычная рязанская разруха с футуристическими технологиями - отменная компьютерная графика, юмор и отсылка к фильму «Любовь и голуби». Смотрится настолько органично, словно в рязанском селе все это – дело привычное.

Фото: стоп-кадр с канала birchpunk.

— Мы познакомились с автором видео Сергеем Васильевым и его командой через друзей уже давно, — рассказала хозяйка экофермы Каролина Грановская издательству «Пресса», — и с радостью приняли их на наших просторах. Ну а почему бы и нет? Насколько реальность отличается от того, что в фильме? Коровы никуда не денутся, а рабочей силы не хватает, вот потому и роботы, «бездушные железяки» – как доярка Глаша. Дорог нет, «да они нам и не нужны», по сценарию Васильева… Фильм всех не только повеселил, но и заставил помечтать о будущем нашего села. Может, и на Марсе!

Фото: стоп-кадр с канала birchpunk.

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