На перекрестке Никуличи – Нефтебаза в Рязани снова отключат светофор

В Рязани вновь отключат светофор на перекрестке Никуличи – Нефтебаза, предупреждает ФКУ «Поволжуправтодор». Отключат объект 23 июля в 19:00. Причина отключения, по информации дорожников – необходимость в связи ремонтом федеральной трассы М-5 участке 189-198 км.

В штатном режиме светофор заработает 24 июля в 06:00.

ФКУ «Поволжуправтодор» приносит извинения за временные неудобства и призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим, а также правила дорожного движения.

Ранее светофор на указанном перекрестке отключали 21 и 22 июля.

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