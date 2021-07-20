В Рязани на два дня отключат светофор на перекрестке Никуличи – Нефтебаза

В ближайшие дни в Рязани будут отключать светофор на перекрестке Никуличи – Нефтебаза. Об этом предупреждает водителей пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор». По информации дорожников, причина отключения светофора связано с производственной необходимостью, а также «во избежание заторовых ситуаций».

На участке ремонта автомобильной дороги М-5 «Урал», на перекрестке Никуличи - Нефтебаза светофор не будет работать в следующие дни:

- с 21 июля 19:00 до 22 июля 06:00;

- с 22 июля 19:00 до 23 июля 06:00.

«ФКУ «Поволжуправтодор» приносит автомобилистам извинения за временные неудобства и обращается с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», - говорится в сообщении дорожников.

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