Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам.

20 июля рязанские мусульмане отметили главный праздник ислама- Курбан-байрам. Более ста человек (из-за пандемии количество верующих было ограничено – Ред.) собрались в этот день рано утром в молельном доме на окраине Рязани на коллективную молитву.

На коллективную молитву из-за пандемии пришли лишь сто человек.

Мусульманское духовенство читало праздничные такбиры и аяты священного Корана. После поздравительной речи имама-мухтасиба Рязанской области Рашида-хазрата Бултачеева и хутбы (проповеди) председателя Совета улемов Сунъатулло-хазрата Шарифова, мероприятие завершилось мольбой о ниспослании здоровья и благополучия, мира и милосердия, благодати и умиротворения.

Мусульманское духовенство читало праздничные такбиры и аяты священного Корана.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал подлинные ценности ислама (читать подробнее).

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