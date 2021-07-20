Рязанский губернатор Николай Любимов назвал подлинные ценности ислама. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских мусульман с главным праздником ислама - Курбан-байрам.

«Пусть этот праздник принесет в каждую семью тепло, светлые надежды, укрепит веру в завтрашний день! Мира, благополучия, процветания и успехов во всех добрых делах!» - пожелал глава региона.

По словам Любимова, благодаря таким праздникам, мы лучше узнаем традиции и культуру народов, живущих на территории Рязанской области, «становимся ближе друг к другу».

«Именно на подлинных ценностях ислама - миролюбие, милосердие, забота о ближних – строятся в нашем регионе отношения мусульман и представителей других религиозных конфессий», - отметил губернатор.

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