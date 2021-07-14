Курбан-байрам в Рязани 2021: где мусульмане будут праздновать главный праздник Ислама

Курбан-байрам в Рязани 2021. Фото: Тимур ХАНОВ.

20 июля мусульмане Рязани и области будут праздновать Курбан-байрам 2021 года. Это главный праздник Ислама – праздник жертвоприношения. Однако, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу массовые мероприятия отменили.

Вместо коллективного намаза каждый мусульманин может прочитать дополнительный намаз 20 июля с 5:30 до 12:00.

В Рязани праздничный намаз будет проводиться рано утром в молельном доме в Дягилеве, с ограниченным количеством верующих.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут Касимове, селе Подлипки, селе Бастаново, селе Азеево, а также в Михайлове, Скопине и селе Кисьва Пронского района.

Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев уже поздравил мусульман с наступающим праздником:

- Молим Всевышнего принять наши курбаны, благословить на соблюдение Его повелений, отдаление от всего порицаемого и запретного; сниспослать выздоровление больным; уберечь от запретного, всего плохого, пагубного, от вирусов; совершать как можно больше благодеяний; даровать нам Его милости, простить возможно допущенные упущения и прегрешения, защитить от огня Ада и ввести всех нас, по Его соизволению, в сады Рая.

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