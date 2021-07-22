На трассе под Рязанью КамАЗ вылетел на встречку и протаранил легковушку.

Около шести часов вечера 21 июля в Кораблинском районе на автодороге Рязань - Ряжск 46-летний житель Дагестана за рулем КамАЗа совершил жесткое ДТП.

По предварительным данным, водитель, чтобы не столкнуться с впереди двигавшимся автомобилем, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ четвертой модели. После столкновения грузовик и легковой автомобиль улетели в кювет.

В результате жесткого ДТП травмы получили три человека.

В результате дорожного происшествия 55-летний водитель легковушки, его 53-летняя пассажирка, а также водитель КамАЗа получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

В результате дорожного происшествия 55-летний водитель легковушки, его 53-летняя пассажирка, а также водитель КамАЗа получили травмы.

Ранее «КП-Рязань» показывала видео, как уверенный в себе рязанский дедушка мчался по встречной полосе, не обращая ни на кого внимания (смотреть видео).

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