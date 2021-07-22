На видео сняли рязанского дедушку, который уверенно мчался по встречной полосе

На видео сняли рязанского пенсионера, который уверенно мчался по встречной полосе.
21 июля в Рязани сняли на видео езду пожилого водителя, который мчался по встречной полосе Южной окружной дороги.
«Довольно уверенно дедушка шпарит. Ну, всякое бывает, понимаю, так хотя бы по обочине, а не в лоб…» - говорится в сообщении.
Подписчики ПУВР, конечно, не оставили без внимания такой сюжет и оставили массу комментариев:
«По-моему, в такой ситуации нужно просто развернуться, а не переть против шерсти»;
«Старый, выживший из ума идиот может вломится в лоб любому авто... Люди могут погибнуть... Дети... У таких надо права забирать пожизненно... Он же из ума выжил»;
«Старый девиз - только вперед, ни шагу назад!»
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