Музею Рязанского кремля переданы монеты, найденые «черными археологами»

Фото: Институт археологии РАН.

21 июля сотрудники регионального УФСБ совместно с представителем министерства культуры РФ торжественно передали Рязанскому историко-архитектурному музею-заповеднику клад, найденный на территории региона, так называемыми «черными археологами».

Еще в феврале 2021 года в Рязанской области осудили двух жителей Подмосковья за незаконные раскопки. В мае 2016 года два приятеля – футболист и хоккеист - взяли три металлоискателя, вооружились картами и поехали в Старожиловский район.

Обнаружив реальный клад, жители Московской области поспешили ретироваться. Но азарт, желание поделиться с друзьями, единомышленниками, сыграло против них. Видимо, их сообщения и переписки в социальных сетях были настолько жаркими, что кладом просто не могли не заинтересоваться оперативники.

Основную часть находки составляют арабские серебряные монеты VIII-IX веков. Древние монеты были изъяты, а нашедшие их мужчины приговорены к выплате штрафа.

- «Черная археология» в стране процветает давно, но в последние годы правоохранительные органы занялись этим вопросом очень всерьез. Начали за этим очень пристально следить, появилось много практики по привлечению этих лиц к ответственности. Соответственно все что было незаконно раскопано, конфискуется и передается в музее на постоянное хранение. Таким образом мы сохраняем культуру и историю нашей страны, - рассказал начальник отдела контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей управления Минкультуры РФ по ЦФО Тагир Гаджимирзаев.

Говоря же о кладе, представитель минкульта отметил, что место в котором были найдены монеты до этого момента не было исследовано. Однако, на расстоянии шести километров от него, находятся объекты археологического наследия, внесенные в «Археологическую карту России».

В ближайшее время находки представят широкой публике.