«Рязаночка, та еще земелька…»: как футболист с хоккеистом нашли под Рязанью бесценный клад

Серебряные куфические монеты (дирхамы) VIII–IX вв. из раскопок на месте находки клада. Фото: Институт археологии РАН.

В середине февраля в Рязанской области осудили двух жителей Подмосковья за незаконные раскопки.

Еще в мае 2016 года два приятеля – футболист и хоккеист - взяли три металлоискателя, вооружились картами и поехали в Старожиловский район.

Копать начали в 300-400 метрах от реки Истья. По их данным, когда-то там проходили оживленные торговые пути и находились поселения. Примерно в трех километрах от деревни Хрущево любители старины лопатой с глубины от 5 до 30 см изъяли не менее 228 серебряных куфических монет (дирхамов) второй половины VIII – третьей четверти IX века. При этом они повредили культурный слой со следами существования человека, время возникновения которых превышает сто лет.

Обнаружив реальный клад, жители Московской области поспешили ретироваться. Но азарт, желание поделиться с друзьями, единомышленниками, сыграло против них. Видимо, их сообщения и переписки в Instagram, YouTube и «ВКонтакте» были настолько жаркими, что кладом просто не могли не заинтересоваться оперативники.

Мужчины в открытую выкладывали фото монет серебристого цвета с арабскими буквами, а потом в переписке указывали, что они [монеты] относятся к периоду Арабского халифата, чеканились в Иране и расходились по всему свету - «доллар тех времен».

«Рязаночка, та еще земелька… дает, только в путь», — хвастал в переписке один из мужчин и добавлял: «в монетах 97-98% чистого серебра. В Рязанской области хорошая земля, и без серебра и меди мы никогда не возвращались».

Вернули и раскаялись

После таких откровений обысков было не избежать. Во время оперативно-следственных мероприятий подозреваемые добровольно выдали 132 серебряные монеты и указали место, где они обнаружили клад. Чуть позже выдали еще 96 монет, а к ним в придачу лопаты и металлоискатели.

При вынесении приговора суд учел личности подсудимых: оба женаты, на иждивении у обоих дети. Один состоит в федерации футбола, другой – в федерации хоккея. Оба – благотворители, общественники, патриоты. Не привлекались, не попадались и, конечно, раскаялись.

Археологические работы на месте нахождения клада. Фото: Институт археологии РАН.

Суд признал обоих кладоискателей виновными и назначил каждому наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. Выплачивать штраф они будут в рассрочку 5 лет, то есть по 50 тысяч рублей год.

Отметим, что на незаконных раскопках находился и несовершеннолетний сын одного из копателей. В силу возраста его освободили от уголовной ответственности.

Все 228 серебряных монет и их фрагменты отправились минкульт России для дальнейшей передачи в музей. Клад, кстати, получил название «Хрущево-Тырновский» по ближайшим населенным пунктам.

Металлоискатели марок MinelabX-terra 705, Garrett AT Pro International, X-Terra 705, а также другое имущество, изъятое во время обысков, после вступления приговора в законную силу, вернулось владельцам.

Археологические данные утрачены

Спустя пару лет специалисты института археологии РАН побывали на том самом месте, где обнаружили клад, и признались, что ранее на этом участке археологические исследования не проводились.

— К сожалению, грабительское извлечение монет привело к тому, что часть археологических данных, информация о культурном слое, в котором находился клад, по большей части утрачена, — рассказывает государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы, научный сотрудник Института археологии РАН Игорь Стрикалов. — Мы не знаем, как именно был скрыт клад. То, что находка сейчас доступна для изучения, не решает эту проблему: своими действиями копатели уничтожили сам контекст находки. Частично мы его восстановили: нам удалось найти точное место, где этот клад был спрятан. Сейчас понятно, что здесь не было поселений – это было довольно глухое место, отдаленное от Оки. Возможно, здесь находилась сухопутная дорога или временная стоянка купцов.

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