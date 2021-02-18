Двоих мужчин осудили за выкопанный в Рязанской области клад серебряных монет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двоих жителей Подмосковья осудили за незаконные раскопки в Рязанской области.

Как установило следствие и суд, в мае 2016 года мужчины купили три металлоискателя, вооружились картами и поехали в Старожиловский район.

Кладоискатели предполагали, что недалеко от реки Истья, где находились поселения и проходили торговые пути, можно найти предметы, имеющие историческую и материальную ценность.

В итоге, за несколько часов подсудимые обнаружили и изъяли из земли не менее 228 серебряных куфических монет (дирхамов) второй половины VIII – третьей четверти IX века.

Во время следствия, а потом и в суде, кладоискатели полностью раскаялись и выдали все изъятые из земли монеты. В настоящее время их передали в министерство культуры России.

Изучив все материалы дела, суд приговорил обоих подсудимых к штрафам в размере 250 тысяч рублей с рассрочкой на пять лет. То есть, каждый год осужденные должны будут платить по 50 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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