Рязанские чиновники запустили Telegram-бот по вопросам пособий. Фото: ЦУР Рязанской области.

Чиновники рязанского ЦУР и минтруда разработали Telegram-бот, который дает информацию по основным вопросам, связанных с пособиями на детей от 3 до 7 лет.

В боте есть кнопки, при нажатии на которые появляются ответы по наиболее часто встречающимся темам. Если вопроса нет, то его можно задать – он поступит профильным специалистам.

«После сбора информации пользователю дадут личный ответ», - уверяют в ЦУР. К слову, именно себя Центр управления регионом называет инициатором создания бота.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

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