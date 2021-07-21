На выплаты рязанским дошкольникам выделили 450 млн рублей

На выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из федерального бюджета Рязанской области выделили почти 450,8 млн рублей. Об этом стало известно 20 июля на заседании Рязанской областной Думы, на котором депутаты утвердили корректировки регионального бюджета.

Почти на 700 млн рублей увеличились доходная и расходная части за счет поступающих федеральных целевых денег. Большая их часть пойдет на социальные расходы, в том числе - на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Ранее депутаты Рязанской областной Думы утвердили снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса. Новые нормы распространяются на тех, кто в 2020 году использовал ЕНВД и с его отменой перешел на УСН (читать подробнее).

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