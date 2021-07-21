В Рязанской области снизили ставки налогов для малого и среднего бизнеса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Рязанской областной Думы утвердили снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса. Новые нормы распространяются на тех, кто в 2020 году использовал ЕНВД и с его отменой перешел на УСН.

Пониженные налоговые ставки помогут создать условия для адаптации налогоплательщиков, перешедших на уплату по новому для них режиму налогообложения. Кроме того, по мнению депутатского корпуса, это поможет сохранить и развить в период восстановления экономики субъекты малого и среднего предпринимательства, которые пострадали из-за пандемии.

Воспользоваться сниженными ставками смогут более 1 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также свыше 8 тысяч налогоплательщиков, перешедших с уплаты единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения.

Закон будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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