Из Сараев в Рязань на вертолете доставили мужчину с сильным кровотечением

20 июля из поселка Сараи экипаж санитарной авиации забрал крайне тяжелобольного мужчину.

— Мужчину с кровотечением нужно было экстренно доставить в областной центр. Требовалась помощь областных специалистов, — сказал «Прессе» главный врач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров. — Мы связались с санитарной авиацией, и к нам сразу же вылетел вертолет. В результате больного доставили в областную клиническую больницу.

В середине июля вертолет санавиации в Рязанской области совершил 120-й вылет. При этом с момента первого вылета прошло меньше года. Экстренная эвакуация потребовалась 72-летней жительнице Кораблина (читать подробнее).

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