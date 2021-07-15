Инсульты и инфекции. К каким пациентам направляют вертолет рязанской санавиации

Вертолет санавиации в Рязанской области совершил 120-й вылет. При этом с момента первого вылета прошло меньше года, сообщает региональный минздрав.

На этот раз эвакуация потребовалась 72-летней жительнице Кораблина.

«Женщине с прободной язвой оказали хирургическую помощь в Кораблинской межрайонной больнице, но далее потребовалась помощь реаниматологов областного центра», - пояснили в минздраве.

По данным чиновников от медицины, чаще всего вертолет направляют к пациентам с инсультами, травмами, инфекционными заболеваниями из отдаленных районов области. Людей госпитализировали не только в Рязань, но и в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Мордовию. Были также случаи, когда, наоборот, специалисты из Рязани вылетали к пациентам.

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