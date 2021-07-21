Появилось видео первых секунд затопления магазина «Драйвер» в Рязани

Магазин «Драйвер» в Instagram опубликовал видео с первыми секундами затопления во время ливня 12 июня. Запись показывает, как двери не выдержали напора воды, сильнейший поток ворвался в помещение и начал сносить все на своем пути.

Суть поста в том, что допустившие потоп власти фактически оставили предпринимателей один на один с последствиями своих же недоработок.

«Мы стучались во все инстанции и ни на один день не прекращаем наш бой. Помимо всего прочего, мы направили более 10 официальных писем в различные инстанции, включая президента. Тишина…», - пишет представитель магазина.

По его словам, городские службы помогли лишь убрать оставшийся около магазина мусор, но «свалили его опять в многострадальные ливневки».

«И еще нам оплатили счет на 5300 рублей», - добавил автор.

Вместе с тем команда магазина поблагодарила людей, которые оказывают материальную и информационную поддержку после случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!