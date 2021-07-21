Тяжелых пациентов с COVID-19 в рязанских больницах стало больше 90

По состоянию на вечер 20 июля в больницах Рязанской области находилось 664 пациента с коронавирусной инфекцией. Таковы данные регионального министерства здравоохранения.

В тяжелом состоянии находится 91 человек, из которых 25 в связи с обширным поражением легких подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести госпитализацию проходят 478 пациентов.

Состояние 95 человек оценивают как удовлетворительное. Остальные (те, у кого болезнь протекает в легкой форме) лечатся на дому.

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