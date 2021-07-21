Врачи спасли пожилую рязанку с 99% поражением легких. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больнице имени Семашко спасли пожилую пациентку с поражением легких 99%. Больную 69-летнюю Анну Алексеевну сразу перевели в реанимацию после поступления в ковидный госпиталь. Там ее состояние то улучшалось, то снова ухудшалось.

Через неделю после перевода в профильное отделение КТ показало поражение около 99%, но, несмотря на такую картину, состояние пенсионерки постепенно улучшалось. Через несколько дней она уже смогла сама присаживаться, вставать с посторонней помощью, показатели сатурации улучшались и ей требовался меньший поток кислорода.

Всего для выздоровления женщине потребовалось 2,5 месяца. В день выписки пациентка уже крепко стояла на ногах, без посторонней помощи. На этапе восстановления дома Анна Алексеевна периодически использовала небольшой поток кислорода через концентратор в течение месяца, а потом и вовсе от него отказалась.

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