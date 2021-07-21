Из-за перекрытия на двух улицах в Рязани изменилась схема движения транспорта

В связи с частичным перекрытием двух улиц в Горроще, городской пассажирский транспорт будет ходить по измененной схеме. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Рязани.
До 29 августа автобусы и маршрутки будут ходить следующим образом:
- автобусы №6 из Дашково-Песочни следуют до остановки «ЦПКиО», далее в обратном направлении;
- автобусы №№49, 65 от остановки «Городская больница №6» следуют по улицам Чернышевского, Толстого, Островского в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам.
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