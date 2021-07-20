В Рязанской области в канализационном колодце погиб 15-летний подросток

В Рязанской области во время чистки канализации погиб 15-летний подросток.

В селе Березово Михайловского района погиб 15-летний подросток. По предварительным данным, 19 июля во время откачки сточных вод в канализационном колодце стало плохо местному жителю. К нему тут же спустился его 15-летний сын, чтобы помочь выбраться. Но в колодце самочувствие подростка резко ухудшилось, и он потерял сознание.

Вскоре потерпевших вытащили из колодца, но парня спасти не удалось. Он скончался на месте происшествия в результате отравления неустановленным веществом.

В настоящее время следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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