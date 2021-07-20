Решили срезать путь: подробности гибели двоих человек в утонувшем тракторе

Стали известны подробности гибели двоих человек, утонувших на тракторе в Сараевском районе Рязанской области. Как сообщил «КП-Рязань» один из местных жителей, 58-летний мужчина за рулем трактора МТЗ-80 решил срезать путь.

— Мужчина сам из Троицкого, и ехал он в Алексеевку из села Напольное. Но что из Троицкого, что из Напольного ехать достаточно долго, там разные дороги, ну вот он и решил сократить. Полями примерно три километра, — рассказывает местный житель. — Вот они и поехали... А там ведь дождь еще пошел, они заехали на плотину и сорвались в пруд.

По словам источника, мужчину вытащили вместе с трактором, его тело находилось в кабине. Что касается 48-летней пассажирки из Московской области, то ее труп находился в воде неподалеку – женщину выкинуло из трактора.

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