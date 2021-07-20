Трактор упал в пруд - погибли двое, один из них - житель Рязанской области

Трактор достали - людей не вернешь. Фото: сайт ИД "Пресса".

Трактор МТЗ-80 упал в пруд, ЧП случилось в ночь на вторник, 20 июля, в Сараевском районе Рязанской области около села Алексеевка. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

По данным сотрудников районного отдела ГИБДД, трактор принадлежал частному лицу. Житель села Троицкое ехал со стороны Напольного в Алексеевку. С ним была пассажирка, жительница Подмосковья.

Выехав на плотину, трактор сорвался в воду. К сожалению, ни трактористу, ни его пассажирке выжить не удалось. Известно, что погибшие были 1963 и 1973 года рождения — уточняет издание.

И это - не единственное серьезное ДТП за истекшие сутки. Пьяный водитель Kia в Рязанской области сбил двух маленьких девочек. Одной из них три года, другой – пять лет.

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