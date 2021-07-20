Пьяный водитель Kia в Рязанской области сбил двух маленьких девочек

Фото: 62.мвд.рф

Два ребенка серьезно пострадали в ДТП в селе Санское (Шиловский район). Случилось это 19 июля примерно в 18:45, сообщает УМВД по Рязанской области.

31-летний водитель Kia, сдавая назад возле детской площадки, совершил наезд на девочек в возрасте 3 и 5 лет, которые шли от близлежащего магазина. Впоследствии оказалось, что автомобилист был пьян (0.6 мг/л выдыхаемого воздуха).

Обеих девочек госпитализировали с травмами.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются», - добавили в полиции.

Фото: 62.мвд.рф

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