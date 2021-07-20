Появилось видео, как из перевернувшейся в Рязани «Лады» вытащили девушку

Появилось видео, снятое сразу после ДТП на улице Ленина в Рязани 20 июля. Напомним, примерно в 13:30 напротив ТЦ «Атрон» опрокинулась «Лада».

На записи, которую прислал в редакцию «КП-Рязань» читатель, видно, как оказавшиеся рядом люди помогают выбраться из автомобиля девушке-водителю. По всей видимости, она была одна в салоне.

Затем мужчины начинают переворачивать автомобиль обратно на колеса, но в какой-то момент отказываются от этой идеи.

Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, ДТП обошлось без пострадавших, то есть медицинская помощь девушке не понадобилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!