На улице Ленина в Рязани перевернулась «Лада».

Днем 20 июля, примерно в 13:30, на улице Ленина в Рязани опрокинулся автомобиль «Лада Калина». Случилось это напротив дома №21 (торговый центр «Атрон»).

Фото с места событий в редакцию «КП-Рязань» прислал читатель. За рулем находилась женщина, которой помогли выбраться из салона очевидцы.

На месте ДТП работают полиция, экстренные службы.

Напомним, днем ранее также в центре города - на улице Горького - после столкновения с легковушкой перевернулась «Газель».

ДТП случилось напротив ТЦ "Атрон".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!