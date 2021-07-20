На улице Ленина в Рязани перевернулась «Лада».
Днем 20 июля, примерно в 13:30, на улице Ленина в Рязани опрокинулся автомобиль «Лада Калина». Случилось это напротив дома №21 (торговый центр «Атрон»).
Фото с места событий в редакцию «КП-Рязань» прислал читатель. За рулем находилась женщина, которой помогли выбраться из салона очевидцы.
На месте ДТП работают полиция, экстренные службы.
Напомним, днем ранее также в центре города - на улице Горького - после столкновения с легковушкой перевернулась «Газель».
ДТП случилось напротив ТЦ "Атрон".
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