В центре Рязани на светофоре перевернулась «ГАЗель».

Вечером 19 июля на улице Горького 19-летний рязанец за рулем микроавтобуса ГАЗель Next на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Skyline. После удара микроавтобус перевернулся.

В результате дорожного происшествия водитель «ГАЗели» получил травмы. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили различные травмы.

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