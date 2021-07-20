Любимов – о благоустройстве: Лично приеду на каждый проблемный объект

Губернатор Николай Любимов на заседании областного правительства 20 июля высказался о благоустройстве общественных пространств. На некоторых объектах, в том числе в Рязани, сорваны сроки работ, что и привлекло внимание главы региона.

Любимов заявил, что к концу недели министерство ТЭК и ЖКХ должно представить отчет с результатами контрольных мероприятий:

«По каждому объекту благоустройства, где сорваны сроки, провести претензионную работу! Должно быть четко указано, какие конкретные меры приняты, что будет сделано для устранения недоработок и когда. Эта информация должна быть доведена до общества», - цитирует Любимова пресс-служба правительства.

Губернатор пообещал на каждый проблемный объект «приехать лично посмотреть, что и как благоустроено».

«И главное – спрошу у людей, местных жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено», - объявил о своих намерениях Любимов.

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