В ближайшие дни в Рязанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

С 20 по 22 июля местами в Рязанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. Об этом сообщает региональное управление МЧС основываясь на данных Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Обращаемся к вам с просьбой, воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем», - говорится в обращении регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось о крупном лесном пожаре, который произошел в конце минувшей недели на территории Солотчинского лесничества. К моменту ликвидации огонь успел распространиться на 8,1 гектара. Обнаружили возгорание с помощью камер видеонаблюдения системы «Лесной дозор» (читать подробнее).

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