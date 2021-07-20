Под Рязанью боролись с крупным лесным пожаром

Лесной пожар 15 июля 2021 года в Рязанской области (Солотчинское лесничество). Фото: minprirody.ryazangov.ru

В минприроды Рязанской области рассказали о крупном лесном пожаре, который произошел в конце минувшей недели на территории Солотчинского лесничества. К моменту ликвидации огонь успел распространиться на 8,1 гектара.

Возгорание обнаружили с помощью камер видеонаблюдения системы «Лесной дозор» в селе Криуша (Клепиковский район) и поселке Приозерный (Рязанский район).

«Тушение проходило в сложных погодных условиях при высоком классе пожарной опасности, высокой температуре воздуха и сильном ветре. Огонь удалось локализовать и ликвидировать в день обнаружения, спустя четыре часа», - отмечают представители минприроды.

В тушении пожара участвовали 29 человек с применением 14 единиц техники от пожарно-химических станций «Солотча», «Криуша» и «Спаск-Клепики», МЧС и Солотчинского лесничества.

Всего за сезон в Рязанской области зарегистрировали уже 30 очагов лесных пожаров общей площадью 182,5 гектара. Чрезвычайно высоким остается уровень пожарной опасности в Клепиковском районе.

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