Рязанцы тонут не только на родине, но и в соседних регионах

Рязанца гибнут не только в водоемах своего региона, но и в соседних областях. Об этом можно судить из статистики СУ СК России по Тамбовской области. Так только за последние три дня из рек и озер региона извлекли девять трупов. Все погибшие – мужчины в возрасте от 27 до 70 лет.

«Среди погибших есть жители Московской и Рязанской областей. В большинстве случаев погибшие перед купанием в воде употребляли алкогольные напитки», - говорится в сообщении ведомства.

В Рязанской области люди гибнут на воде практически каждый день. Последний случай зафиксирован 19 июля, когда из Оки недалеко от села Пальное Рязанского района извлекли тело 35-летнего мужчины.

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