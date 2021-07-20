Очередного утопленника выловили в Оке под Рязанью

Недалеко от села Пальное Рязанского района из Оки извлекли тело мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Сообщение пресс-службы ведомства датируется 20 июля, 00:10 часов.

К работам по извлечению тела погибшего привлекались четыре человека спасательной станции.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

18 июля на карьере в селе Дубровичи, что под Рязанью, погиб человек. 49-летний мужчина, по предварительным данным, прыгнул в водоем с тарзанки и не выплыл (читать подробнее).

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