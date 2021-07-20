Минздрав не считает, сколько вакцинированных рязанцев госпитализированы с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чиновники рязанского минздрава не ведут статистику по пациентам, которых госпитализировали после полученной ранее прививки от коронавируса.

«Специальной статистики по госпитализированным пациентом, ранее сделавшим прививки от коронавирусной инфекции, не ведется», — сообщает «АиФ-Рязань» ответ регионального министерства здравоохранения.

Ранее главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин подтвердил, что пациенты, сделавшие прививку, поступают в больницу с коронавирусом.

«Но ни один из них не попал в реанимацию, в этом случае болезнь протекает легко», - подчеркнул главврач (читать подробнее).

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