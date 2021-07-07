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Здоровье7 июля 2021 10:18

Главврач рязанской ОКБ: Пациенты, сделавшие прививку, поступают в больницу с ковидом

Однако в этом случае болезнь протекает легко, подчеркнул Андрей Карпунин
Источник:kp.ru
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Среди пациентов реанимации красной зоны рязанской ОКБ не было ни одного вакцинированного.

Среди пациентов реанимации красной зоны рязанской ОКБ не было ни одного вакцинированного.

Главный врач Областной клинической больницы в Рязани Андрей Карпунин опубликовал фотографии из реанимации красной зоны. По его словам, спустя три недели некоторых людей со снимков уже нет в живых.

Карпунин отмечает, что среди пациентов реанимации с тяжелой формой коронавирусной инфекции не было ни одного вакцинированного, хотя люди, сделавшие прививку, в больницу все-таки поступают:

«Да, пациенты, сделавшие прививку, поступают в больницу с ковидом, но ни один из них не попал в реанимацию, в этом случае болезнь протекает легко», - подчеркнул Карпунин.

По словам главврача, в июне в поликлинике ОКБ прививались около 40 человек в сутки, а теперь – до 400. Всего в медучреждении первый компонент получили 25 тыс. человек, а завершили вакцинацию 15 тыс.

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