Рязанцы пожаловались прокурору на власть, которая не устраняет причину вонючего воздуха.

19 июля первый зампрокурора Рязанской области Никита Зубко побывал в Шлаковом, где встретился с местными жителями и представителями организации «Дышим чистым».

Люди сообщили о проблемах качества атмосферного воздуха в Рязани, пожаловались на власть, которая не принимает мер, чтобы выяснить и устранить причины неприятного запаха по вечерам и ночью. По словам граждан, у многих местных жителей стали возникать проблемы со здоровьем…

Собравшиеся попросили провести прокурорскую проверку деятельности контрольно-надзорных органов, которые до настоящего времени не установили источник выбросов в атмосферу.

«По итогам встречи все поступившие от жителей сигналы приняты в работу, а результат проверок поставлен на контроль в прокуратуре области», - говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области.

Согласно результатам последнего мониторинга атмосферного воздуха, уровень загрязнения атмосферы в Рязани по-прежнему высокий (читать подробнее).

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