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Общество20 июля 2021 8:26

Рязанцы пожаловались прокурору на власть, которая не устраняет причину вонючего воздуха

Руководство областной прокуратуры приехало в Шлаковый и встретилось с местными жителями
Источник:kp.ru
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Рязанцы пожаловались прокурору на власть, которая не устраняет причину вонючего воздуха.

Рязанцы пожаловались прокурору на власть, которая не устраняет причину вонючего воздуха.

19 июля первый зампрокурора Рязанской области Никита Зубко побывал в Шлаковом, где встретился с местными жителями и представителями организации «Дышим чистым».

Люди сообщили о проблемах качества атмосферного воздуха в Рязани, пожаловались на власть, которая не принимает мер, чтобы выяснить и устранить причины неприятного запаха по вечерам и ночью. По словам граждан, у многих местных жителей стали возникать проблемы со здоровьем…

Собравшиеся попросили провести прокурорскую проверку деятельности контрольно-надзорных органов, которые до настоящего времени не установили источник выбросов в атмосферу.

«По итогам встречи все поступившие от жителей сигналы приняты в работу, а результат проверок поставлен на контроль в прокуратуре области», - говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области.

Согласно результатам последнего мониторинга атмосферного воздуха, уровень загрязнения атмосферы в Рязани по-прежнему высокий (читать подробнее).

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