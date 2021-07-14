В центре Рязани обнаружили превышения диоксида азота в воздухе

О результатах мониторинга атмосферного воздуха в июне 2021 года рассказал Рязанский гидрометеоцентр. Уровень загрязнения атмосферы в Рязани учреждение по-прежнему оценивает как высокий.

На четырех стационарных постах за месяц было отобрано и проанализировано 2555 проб воздуха по девяти ингредиентам. Хуже всего по понятным причинам обстояло дело в поселке Строитель, где в 21% проб оказалась превышена предельно-допустимая концентрация формальдегида. Кроме того, в центре Рязани в ряде случаев (1,2% проб) обнаружились превышения по диоксиду азота.

Усугубляют загрязнение воздуха погодные условия:

«С 17 по 26 июня установилась сухая, малооблачная и очень жаркая погода со слабым ветром, инверсией. Данные метеоусловия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере», - отметили метеорологи.